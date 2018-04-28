Хохлачёв: решил не ехать в Северную Америку, лучше остаться в «Спартаке»

Лучший бомбардир «Спартака» Александр Хохлачёв, продливший сегодня контракт с родным клубом, прокомментировал официальному сайту клуба данное событие.



«Решил не ехать в Северную Америку в этом году – посчитал, что остаться в «Спартаке» будет лучше всего, хотя у меня были и другие варианты продолжения карьеры. В прошлом году у нас была хорошая команда, отличный коллектив. Здорово, что «Спартак» сохранил в составе многих ребят, выступавших за клуб в минувшем сезоне. Впереди у нас новый сезон, и мы выложимся на 100%, чтобы спартаковские болельщики как можно дольше радовались игре любимой команды. «Спартак» — мой родной клуб, и я рад, что остаюсь дома», — заявил Хохлачёв.

«Спартак» подписал новый контракт с Александром Хохлачёвым