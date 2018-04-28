Годро, Кейн и Аткинсон вошли в состав сборной США по хоккею на ЧМ-2018

Сборная США по хоккею в своём официальном «Твиттере» объявила состав на чемпионат мира, который пройдёт в Дании с 4 по 22 мая.

Вратари: Скотт Дарлинг («Каролина Харрикейнз»), Чарли Линдгрен («Монреаль Канадиенс»), Кейт Кинкейд («Нью-Джерси Дэвилз»).

Защитники: Уилл Бутчер («Нью-Джерси Дэвилз»), Коннор Мёрфи («Чикаго Блэкхокс»), Куин Хьюз («Орландо Солар Бэрс»), Джордан Остерле («Чикаго Блэкхокс»), Ник Йенсен («Грэнд-Рэпидз Гриффинс»), Нил Пионк («Нью-Йорк Рейнджерс»), Алек Мартинес («Лос-Анджелес Кингз»).

Нападающие: Кэм Аткинсон («Коламбус Блю Джекетс»), Дилан Ларкин («Детройт Ред Уингз»), Блэйк Коулмен, («Нью-Джерси Дэвилз»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), Алекс Дебринкэт («Чикаго Блэкхоукс»), Сонни Милано («Коламбус Блю Джекетс»), Джонни Годро («Калгари Флэймз»), Колин Уайт («Оттава Сенаторз»), Брайан Гиббонс («Нью-Джерси Дэвилз»), Тэйдж Томпсон («Сент-Луис Блюз»), Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), Дерек Райан («Каролина Харрикейнз»), Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»).