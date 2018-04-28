Сборная Беларуси в овертайме обыграла команду Норвегии в товарищеском матче

Сборная Беларуси в овертайме обыграла команду Норвегии в домашнем товарищеском матче в Бобруйске перед чемпионатом мира 2018 года — 3:2. Таким образом, серия поражений команды прервалась на седьмом матче.



Голы: 1:0 — Воробей (Шарангович, 0:21), 1:1 — Линдстрем (Эспеланд, Треттенес, 11:07 бол.), 1:2 — Ольсен (Реймарк, 21:24), 2:2 — Павлович (Лингле, Коробов, 55:32), 3:2 — Кислый (Шарангович, 61:37).

На чемпионате мира — 2018 сборная Беларуси сыграет в группе «А» (Копенгаген) с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии.