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Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Австрию в овертайме

Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Австрию в овертайме
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России по хоккею провела тртий матч на Кубке АЛРОСА в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Олега Браташа была команда Австрии. В овертайме победу одержали россияне со счётом 4:3 (3:0, 0:1, 0:2, 1:0).

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Виталий Кравцов, Артём Гареев, Игорь Исаев и Михаил Мальцев. Австрийцы ответили точными бросками Брайана Леблера, Мануэля Ганаля и Александера Цияна.

Таким образом, олимпийская сборная России второй год подряд становится чемпионом турнира.

Товарищеские матчи (сборные)
28 апреля 2018, суббота. 19:30 МСК
Россия (олимп.)
4 : 3
3:0, 0:1, 0:2, 1:0
Австрия
1:0 – Кравцов (Шаров, Исаев) – 14:35 (5x4), 2:0 – Гареев (Шаров, Кравцов) – 17:29 (5x4), 3:0 – Исаев (Шаров) – 19:59 (6x5), 3:1 – Леблер (Комарек) – 31:05 (5x4), 3:2 – Ганаль (Хундертпфунд) – 40:30 (5x5), 3:3 – Циян (Хаудум) – 55:36 (5x5), 4:3 – Мальцев (Алтыбармакян) – 62:27 (3x3)
Олимпийская сборная России в овертайме обыграла команду Беларуси
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