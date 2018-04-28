Олимпийская сборная России по хоккею обыграла Австрию в овертайме

Олимпийская сборная России по хоккею провела тртий матч на Кубке АЛРОСА в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Олега Браташа была команда Австрии. В овертайме победу одержали россияне со счётом 4:3 (3:0, 0:1, 0:2, 1:0).

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Виталий Кравцов, Артём Гареев, Игорь Исаев и Михаил Мальцев. Австрийцы ответили точными бросками Брайана Леблера, Мануэля Ганаля и Александера Цияна.

Таким образом, олимпийская сборная России второй год подряд становится чемпионом турнира.

