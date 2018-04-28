Сборная Казахстана рискует не вернуться в элитный дивизион мирового хоккея

Сборная Казахстана по хоккею может занять первое место в турнирной таблице чемпионата мира в группе «А» первого дивизиона, но для этого команда Венгрии на чемпионате мира в дивизионе IA должна обыграть в основное время Великобританию. В противном случае казахстанцы не проходят в элиту.



Если Венгрия в основное время обыграет Великобританию, то у четырёх команд — Италии, Казахстана, Великобритании и Венгрии — будет по 9 очков. Для определения итоговых мест в турнирной таблице необходимо будет дожидаться результатов матчей между этими четырьмя командами.

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