Анисимов: рад вызову, это честь — надевать майку сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Артём Анисимов поделился впечатлениями от встречи со сборной Швеции (1:3).



«Конечно, было тяжело сегодня. Последний раз играл 7 апреля. Я тренировался, но игровая практика — это совершенно другое. Тяжело было в первом периоде, потом вкатился, стало нормально.



Очень рад, что вызвали в сборную. Это честь — надевать майку сборной России и представлять страну на международных турнирах. Где узнал о вызове? Честно говоря, не помню.



Сезон получился скомканным, были травмы. Утомился? Нет, играть в хоккей всегда приятно», — приводит слова Анисимова официальный сайт Федерации хоккея России.

Россия разучилась забивать и выигрывать. Шеф, всё пропало? Сборная под руководством Ильи Воробьёва проиграла пятый матч подряд и снова забросила только одну шайбу.