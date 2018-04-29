Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил необычный гол в ворота «Бостона»

Во втором периоде первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» (2:3) российский защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился яркой заброшенной шайбой.

У голкипера «Бостон Брюинз» Туукка Раска во время атаки в его зоне выпало лезвие конька, из-за чего он не смог нормально перемещаться в воротах. Сергачёв воспользовался моментом и отправил шайбу в сетку ворот дезориентированного голкипера броском от синей линии.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.