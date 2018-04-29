«Бостон» крупно победил «Тампу» в первом матче серии, Пастрняк сделал 4 передачи

«Бостон Брюинз» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции на чужом льду с крупным счётом переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе победителей по дублю в активе Рика Нэша и Патриса Бержерона, ещё по разу успех отпраздновали Брэд Маршан и Джейк Дебраск, поразивший пустые ворота. Одним из главных героев матча стал чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, сделавший ассистентский покер. Также 4 (1+3) очка на счету Маршана, Бержерон к заброшенной шайбе добавил две результативные передачи. Таким образом, первое звено «Брюинз» на троих набрало 11 очков. В составе команды Джона Купера по шайбе забросили защитники — Дэн Джирарди и Михаил Сергачёв.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 19 из 24 бросков, лучший бомбардир «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 38 секунд и очков не набрал, заработав при этом показатель полезности «-2». Защитник «Тампы Михаил Сергачёв забросил свою вторую шайбу в этом Кубке Стэнли и завершил игру с нейтральным показателем полезности, проведя на льду 16 минут 56 секунд.