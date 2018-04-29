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«Бостон» крупно победил «Тампу» в первом матче серии, Пастрняк сделал 4 передачи

«Бостон» крупно победил «Тампу» в первом матче серии, Пастрняк сделал 4 передачи
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции на чужом льду с крупным счётом переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе победителей по дублю в активе Рика Нэша и Патриса Бержерона, ещё по разу успех отпраздновали Брэд Маршан и Джейк Дебраск, поразивший пустые ворота. Одним из главных героев матча стал чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, сделавший ассистентский покер. Также 4 (1+3) очка на счету Маршана, Бержерон к заброшенной шайбе добавил две результативные передачи. Таким образом, первое звено «Брюинз» на троих набрало 11 очков. В составе команды Джона Купера по шайбе забросили защитники — Дэн Джирарди и Михаил Сергачёв.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
28 апреля 2018, суббота. 22:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2 : 6
0:1, 2:2, 0:3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Нэш (Пастрняк, Бержерон) – 17:11 (5x4), 0:2 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 20:42 (5x5), 1:2 – Джирарди (Пакетт, Хедман) – 22:31 (5x5), 1:3 – Нэш (Крейчи, Пастрняк) – 32:33 (5x5), 2:3 – Сергачёв (Пойнт, Гурд) – 33:22 (5x4), 2:4 – Маршан (Макэвой) – 43:32 (5x5), 2:5 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 50:11 (5x5), 2:6 – Дебраск (Маршан, Макэвой) – 53:41 (en)

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 19 из 24 бросков, лучший бомбардир «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 38 секунд и очков не набрал, заработав при этом показатель полезности «-2». Защитник «Тампы Михаил Сергачёв забросил свою вторую шайбу в этом Кубке Стэнли и завершил игру с нейтральным показателем полезности, проведя на льду 16 минут 56 секунд.

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