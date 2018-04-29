Пойнт в матче с «Бостоном» заработал «-5», ещё 2 игрока «Тампы» — по «-4»

«Бостон Брюинз» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции на чужом льду с крупным счётом переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу команды Брюса Кэссиди.

Крайне неудачным образом сложился матч для второго звена «Тампы». Нападающий Брейден Пойнт провёл на льду 17 минут 41 секунду и завершил игру с показателем полезности «-5». Его партнёры по звену Ондржей Палат и Тайлер Джонсон заработали «-4» и «-3» соответственно. Шведский защитник «молний» Антон Строльман также закончил матч с полезностью «-4», другой защитник «Тампы» Райан Макдона получил «-3».