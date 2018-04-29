«Сан-Хосе» благодаря дублям Кутюра и Бёрнса сравнял счёт в серии с «Вегасом»

Во втором матче полуфинала Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и уступил — 3:4 2ОТ (1:0, 1:3, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 1:1. Первый матч — 7:0.

Победную шайбу на 86-й минуте встречи забросил форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр. Всего в активе Кутюра 2 шайбы. Также дубль в этой игре оформили форвард «золотых рыцарей» Вильям Карлссон и защитник «акул» Брент Бёрнс. Всего Бёрнс набрал 3 (2+1) очка.

Третий и четвёртый матч серии состоятся 1 и 3 мая в Сан-Хосе.