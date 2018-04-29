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«Сан-Хосе» благодаря дублям Кутюра и Бёрнса сравнял счёт в серии с «Вегасом»

«Сан-Хосе» благодаря дублям Кутюра и Бёрнса сравнял счёт в серии с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

Во втором матче полуфинала Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и уступил — 3:4 2ОТ (1:0, 1:3, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 1:1. Первый матч — 7:0.

Победную шайбу на 86-й минуте встречи забросил форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр. Всего в активе Кутюра 2 шайбы. Также дубль в этой игре оформили форвард «золотых рыцарей» Вильям Карлссон и защитник «акул» Брент Бёрнс. Всего Бёрнс набрал 3 (2+1) очка.

Третий и четвёртый матч серии состоятся 1 и 3 мая в Сан-Хосе.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
29 апреля 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 4
1:0, 1:3, 1:0, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Карлссон (Миллер, Шмидт) – 17:59 (4x4), 2:0 – Карлссон (Смит) – 20:26 (5x5), 2:1 – Бёрнс (Павелски) – 22:00 (5x4), 2:2 – Кутюр (Гертл) – 31:08 (5x5), 2:3 – Бёрнс (Майер, Павелски) – 34:07 (4x4), 3:3 – Шмидт (Теодор, Хаула) – 53:28 (5x5), 3:4 – Кутюр (Лабанк, Бёрнс) – 85:13 (5x4)
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