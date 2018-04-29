«Вегас» повторил рекорд НХЛ, дважды сыграв более одного овертайма в плей-офф

Во втором матче полуфинала Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке принимал «Сан-Хосе Шаркс» и уступил со счётом 3:4 (1-1 в серии) во втором овертайме, встреча была завершена на 86-й минуте.

В первом раунде плей-офф «рыцари» оказались сильнее «Лос-Анджелес Кингз» во втором матче серии (2:1). Встреча завершилась во втором овертайме на 96-й минуте.

Таким образом, «Вегасу» дважды понадобилось сыграть более чем один овертайм в матчах плей-офф нынешнего сезона. «Рыцари» повторили рекорд НХЛ, последними такого достижения добивался «Сент-Луис Блюз» в 1968 году.