Рик Нэш сделал второй в карьере дубль в плей-офф, оба — в ворота «Тампы»

Нападающий «Бостон Брюинз» Рик Нэш забросил две шайбы в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (6:2, 1-0 в серии). 33-летний форвард был признан второй звездой встречи.

Для Нэша этот дубль стал вторым в карьере в плей-офф, причём оба случились в играх с «Тампой». В плей-офф сезона-2014/15 Нэшу тоже удалось отправить две шайбы в ворота «Лайтнинг».

В розыгрыше плей-офф сезона-2017/18 канадец принял участие в восьми матчах, записав на свой счёт 4 (3+1) результативных балла.