Россияне в плей-офф НХЛ: гол Сергачёва, пять пропущенных шайб Василевского

Завершился очередной игровой день второго раунда Кубка Стэнли, в котором состоялось две встречи. В них сыграло трое россиян, все — представители «Тампы-Бэй Лайтнинг». Защитник Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой во встрече с «Бостон Брюинз» (2:6, 0-1 в серии). Голкипер Андрей Василевский провёл неудачный матч, пропустив пять шайб с 23 броском (шестую шайбу «Бостон» забросил в пустые ворота). Нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.
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|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|18 из 23
|78,3
|2:6
|0-1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|1+0
|0
|0
|4
|1
|1
|-
|16.56
|0-1
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-2
|0
|2
|0
|0
|-
|18.38
|0-1