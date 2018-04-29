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Россияне в плей-офф НХЛ: гол Сергачёва, пять пропущенных шайб Василевского

Россияне в плей-офф НХЛ: гол Сергачёва, пять пропущенных шайб Василевского
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной игровой день второго раунда Кубка Стэнли, в котором состоялось две встречи. В них сыграло трое россиян, все — представители «Тампы-Бэй Лайтнинг». Защитник Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой во встрече с «Бостон Брюинз» (2:6, 0-1 в серии). Голкипер Андрей Василевский провёл неудачный матч, пропустив пять шайб с 23 броском (шестую шайбу «Бостон» забросил в пустые ворота). Нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

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ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа-Бэй»18 из 2378,32:60-1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»1+000411-16.560-1
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+0-20200-18.380-1
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