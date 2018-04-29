Россияне в плей-офф НХЛ: гол Сергачёва, пять пропущенных шайб Василевского

Завершился очередной игровой день второго раунда Кубка Стэнли, в котором состоялось две встречи. В них сыграло трое россиян, все — представители «Тампы-Бэй Лайтнинг». Защитник Михаил Сергачёв отметился заброшенной шайбой во встрече с «Бостон Брюинз» (2:6, 0-1 в серии). Голкипер Андрей Василевский провёл неудачный матч, пропустив пять шайб с 23 броском (шестую шайбу «Бостон» забросил в пустые ворота). Нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

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Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа-Бэй» 18 из 23 78,3 2:6 0-1