Браташ: приезд Мальцева и Алтыбармакяна стал существенной помощью

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ прокомментировал победу команды над сборной Австрии (4:3 ОТ), а также выступление на турнире Кубок «АЛРОСА» в целом.

«Я бы не сказал, что в первом периоде у нас было преимущество. Просто мы удачно реализовали свои моменты. Соперник заставил нас обороняться, и ребята делали это очень самоотверженно и довольно грамотно. Это был достаточно серьёзный соперник для нашей команды, и тем ценнее победа. Мы увидели, кто из игроков себя проявил. Это очень хорошая пища для размышлений. Приезд Мальцева и Алтыбармакяна стал для нас существенной помощью», — приводит слова Браташа официальный сайт Федерации хоккея России.