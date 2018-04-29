Россияне в плей-офф АХЛ: Фазлеев со своей командой прошёл в следующий раунд

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого был сыгран один матч Кубка Колдера.

Левый нападающий «Лихай Уэлли» Радель Фазлеев принял участие во встрече с «Провиденс Брюинз» (4:3 ОТ). Воспитанник «Ак Барса» провёл первую игру в плей-офф АХЛ. Его команда выиграла серию со счётом 3-1 и прошла в следующий раунд плей-офф. Российский форвард не сумел отметиться результативными действиями, один раз бросил по воротам, заработал один малый штраф и завершил встречу с положительным показателем полезности.