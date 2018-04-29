Раск — о голе из-за потерянного лезвия: кричал в сторону рефери несколько секунд

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал одну из пропущенных шайб во встрече первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 1-0 в серии).

В одном из эпизодов у Туукки Раска во время атаки в его зоне выпало лезвие конька, из-за чего он не смог нормально перемещаться в воротах. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв воспользовался моментом и отправил шайбу в сетку ворот дезориентированного голкипера броском от синей линии.

Видео также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Я вышел из себя, потому что кричал в сторону рефери несколько секунд», – сказал Раск.

«Такие вещи случаются, мы все играем на эмоциях. Он потерял лезвие, очень хотел сделал тот сейв, но не мог оттолкнуться», – добаил капитан «Бостона» Здено Хара.

Согласно правилам Национальной хоккейной лиги, арбитры в данном эпизоде действовали на собственное усмотрение.