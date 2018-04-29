Кравцов: раньше вызовы в сборную были не в удовольствие, сейчас — наоборот

Нападающий олимпийской сборной России Виталий Кравцов прокомментировал победу команды на Кубке АЛРОСА – 2018.

«Эмоции переполняли. Мы играли с Австрией на победу. Я не считаю, что это плохой соперник, наоборот, это очень сильная команда. Силы появлялись от того, что хочешь выиграть, показать себя, проверить себя. Все ребята понимали, что нужно выигрывать турнир. Тем более что мы играли дома. Силы есть всегда, они находятся из ничего.

Честно говоря, раньше выступления в сборной были не очень в удовольствие, сейчас — наоборот. У нас хорошие тренеры, все ребята здорово играют. Приезжаешь с пониманием, что нужно бороться за место в составе, показывать себя с лучшей стороны, чтобы развиваться как игрок, чтобы заявлять о себе», — приводит слова Кравцова официальный сайт ФХР.