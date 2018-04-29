Алтыбармакян: у меня самый насыщенный сезон карьеры — КХЛ, МХЛ, ВХЛ, две сборных

Нападающий олимпийской сборной России Андрей Алтыбармакян прокомментировал победу команды на Кубке АЛРОСА – 2018, проходившем в Санкт-Петербурге.



«Повезло, что так вышло — петербургские воспитанники, я и Михаил Мальцев, забросили в Питере победную шайбу на домашнем турнире. Команда играла хорошо, немного не дотерпели в конце. Здорово, что выиграли.

Думаю, что это самый насыщенный сезон в моей карьере вообще. Я сыграл в КХЛ, МХЛ, ВХЛ, в двух сборных. Игр было много, много сил отдано. Здорово, что получается на позитивной ноте завершить его — я большой опыт получил в течение года. Думаю, вырос за этот сезон. Закончить его в Петербурге, победным матчем за сборную — хоккейное счастье», — цитирует Алтыбармакяна официальный сайт ФХР.