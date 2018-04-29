«Салават Юлаев» продлил контракт со Станиславом Гареевым на два сезона

Воспитанник уфимского хоккея, защитник Станислав Гареев подписал новое двустороннее соглашение с «Салаватом Юлаевым». Контракт игрока рассчитан на два сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне 23-летний хоккеист сыграл в 51-й встрече и набрал два (0+2) очка в регулярном чемпионате КХЛ при показателе полезности «+5» и шести штрафных минутах. В плей-офф Гареев принял участие в семи матчах и записал на свой счёт два (1+1) результативных балла при показателе полезности «-2» и двух минутах штрафа.