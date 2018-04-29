Павелски: «Сан-Хосе» не хочется всю серию с «Вегасом» провести, уступая в счёте

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски прокомментировал победу его команды во втором матче серии с «Вегас Голден Найтс» — 4:3 2ОТ. Счёт в серии — 1-1. Первый матч серии между этими соперниками завершился разгромной победой «рыцарей» — 7:0.

«Мы проигрывали со счётом 0:2, хотя смотрелись хорошо. Приятно, что нам удалось выйти вперёд. Не хочется всю серию провести, уступая в счёте. Во втором периоде мы забили три гола и получили представление, что может принести нам успех. В целом наш бойцовский дух и внимание к деталям были лучше. При этом соперник в любом случае сыграл сильно, но в концовке удача повернулась лицом к нам», — приводит слова Павелски официальный сайт НХЛ.