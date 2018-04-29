Галлан: «Вегас» во втором матче серии не был готов играть. Не знаю почему

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал поражение его команды во втором матче серии с «Сан-Хосе Шаркс» — 3:4 2ОТ. Счёт в серии — 1-1. Первый матч серии между этими соперниками завершился разгромной победой «рыцарей» — 7:0.

«Сегодня нам удался только первый овертайм. «Вегас» не был готов играть. Игроки почему-то думали, что сегодня им будет легко. Я не знаю почему. Мы не были готовы, и нам это дорого стоило», — приводит слова Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.