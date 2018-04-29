Бадюков: матч с чехами не будет товарищеским, пришло время заставлять себя

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от матча Евротура между сборными России и Чехии. Начало запланировано на 13:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Считаю, что эту встречу можно использовать для того, чтобы дать шанс игрокам проявить себя перед чемпионатом мира. Мы уже видели их в тех сочетаниях, в которых они сыграют на чемпионате мира. В какой-то степени эти связки уже были проверены на Олимпиаде. Вдобавок к этому к нам приедут энхаэловцы, которых мы уже видели в сборной. Команда будет работать по системе прошлых лет.



Я не думаю, что встреча с чехами будет товарищеской. Пришло время заставлять себя, чтобы подготовиться к первенству. Да, в первых матчах мы встретимся с Францией и Австрией, но к этим играм тоже надо готовиться», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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