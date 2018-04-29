Купер: нельзя винить Василевского в поражении 2:6 от «Бостона»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтининг» Джон Купер после поражение в первом матче серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (2:6) заявил, что не стоит винить в поражении голкипера команды Андрея Василевского. Российский страж ворот сумел отразить лишь 18 бросков из 23.

«Мы проиграли 2:6, так что то, как мы оцениваем игру, совершенно неважно. Для нас ключевым является то, что «Тампа» теперь проигрывает в серии 0-1. Необходимо повысить уровень нашей игры, чтобы не отпустить соперника в серии. Это в первую очередь касается единоборств в зоне атаки. Неприятно, что наши игроки провели столько времени в атаке, но ничего из этого не извлекли, в то время как «Бостон» реализовал свои шансы. Я не знаю, было ли у них больше 10 моментов за игру. Тем не менее нельзя винить Василевского в том, что соперник так качественно реализовывал свои моменты», – сказал Купер официальному сайту НХЛ.