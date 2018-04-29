«Амур» может подписать контракт с чешским вратарём Либором Кашиком

Голкипер чешского «Злина» Либор Кашик может стать игроком хабаровского «Амура». По данным чешского издания isport.blesk.cz, хоккеист подпишет с «тиграми» соглашение сроком на один сезон.



Кашик может стать пятым игроком из Чехии в «Амуре». Цвета дальневосточников уже защищают Михал Йордан, Ян Коларж, Томаш Зогорна и Томаш Филиппи.



26-летний Кашик провёл за «Злин» 51 матч в регулярном чемпионате Чехии сезона-2017/18, пропуская в среднем 2,47 шайбы и отражая 92,2 % бросков.



Нынешний основной голкипер хабаровского «Амура» Юха Метсола в межсезонье пополнит состав уфимского «Салавата Юлаева».

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