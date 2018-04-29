Бержерон: был уверен, что Раск придёт себя после эпизода с выпавшим лезвием

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрик Бержерон прокомментировал одну из пропущенных шайб во встрече первого матча четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2, 1-0 в серии).



В одном из эпизодов у голкипера «Брюинз» Туукки Раска во время атаки в его зоне выпало лезвие конька, из-за чего он не смог нормально перемещаться в воротах. Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв воспользовался моментом и отправил шайбу в сетку ворот дезориентированного голкипера броском от синей линии.

«Туукка сделал несколько классных сейвов. Сегодня он стоял на голове. Я не переживал по поводу того, что он дал волю эмоциям после гола Сергачёва. Обычно он спокойный парень, и я знал, что он в конечном счёте придёт в себя», — сказал Бержерон.