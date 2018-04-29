Хомицкий: ХК «Сочи» задачу выполнил – в плей-офф попали. Но хочется большего

Защитник ХК «Сочи» Вадим Хомицкий подвёл итоги сезона для своей команды, которая сумела выйти в плей-офф и вылетела в первом раунде. При этом ХК «Сочи» впервые в своей истории выиграл в кубковом матче.



«По большому счёту, задачу выполнили – в плей-офф попали. Оставили позади московское «Динамо» и ещё ряд сильных клубов. И считаю, что по силам было пройти первый круг. Играли неплохо, но как обычно, хочется большего. В целом поставлю за сезон «плюс». Основное: обошли стороной травмы», — приводит слова Хомицкого официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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