Сборная Швеции выиграла бронзовые медали ЮЧМ-2018, переиграв команду Чехии

Сборная Швеции оказалась сильнее команды Чехии в матче за третье место на юниорском чемпионате мира — 2018, проходящем в России. Встреча завершилась со счётом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).



В составе шведов заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Бек, Никола Пашич, Маркус Вестфельт, Филип Юханссон и Адам Гиннинг. Чешская команда ответила точными бросками в исполнении Карела Плашека и Михала Теплы.

В финальном матче турнира встретятся сборные Финляндии и США. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.