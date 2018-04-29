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Сборная Швеции выиграла бронзовые медали ЮЧМ-2018, переиграв команду Чехии

Сборная Швеции выиграла бронзовые медали ЮЧМ-2018, переиграв команду Чехии
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Сборная Швеции оказалась сильнее команды Чехии в матче за третье место на юниорском чемпионате мира — 2018, проходящем в России. Встреча завершилась со счётом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

В составе шведов заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Бек, Никола Пашич, Маркус Вестфельт, Филип Юханссон и Адам Гиннинг. Чешская команда ответила точными бросками в исполнении Карела Плашека и Михала Теплы.

В финальном матче турнира встретятся сборные Финляндии и США. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

U18 ЧМ-2018
29 апреля 2018, воскресенье. 13:30 МСК
Швеция U18
5 : 2
3:1, 1:1, 1:0
Чехия U18
1:0 – Бек (Гиннинг, Андерссон) – 04:48 (5x5), 2:0 – Пашич (Густафссон, Берггрен) – 08:17 (5x4), 2:1 – Плашек (Забрански, Гас) – 13:42 (5x4), 3:1 – Вестфельт (Густафссон, Пашич) – 16:17 (5x4), 3:2 – Теплы (Кропачек, Пытлик) – 25:57 (5x5), 4:2 – Юханссон (Фагемо, Олофссон) – 30:57 (5x4), 5:2 – Гиннинг (Андерссон, Густафссон) – 45:31 (5x5)
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