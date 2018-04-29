Илья Воробьёв заявил, что состав сборной России на ЧМ-2018 будет объявлен 1 мая

Состав сборной России по хоккею на предстоящий чемпионат мира будет назван 1 мая, заявил исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Илья Воробьёв. Мировое первенство пройдёт с 4 по 20 мая в Дании.



Россияне в воскресенье в Стокгольме обыграли сборную Чехии со счётом 4:2 в последнем матче шведского этапа Евротура. Под руководством Воробьёва команда одержала первую победу в шести встречах.



Сборная России, занявшая третье место на ЧМ-2017, сыграет в Копенгагене в группе А со Швецией, Чехией, Швейцарией, Беларусью, Словакией, Францией и Австрией.

Россия проснулась! Воробьёв, спустя шесть матчей, расколдовал Евротур Помог десант из НХЛ в лице Дадонова и Бучневича.