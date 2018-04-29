Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Алавес» — «Атлетико»
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Защитник «Виннипега» Майерс: счастливы, что ведём в серии c «Нэшвиллом»

Защитник «Виннипега» Майерс: счастливы, что ведём в серии c «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Тайлер Майерс рассказал о ходе серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз», в которой его команда ведёт со счётом 1-0.

«Мы на самом деле счастливы, что смогли повести в серии. Ждём второго матча. Без вопросов, нам есть ещё в чем прибавить. Но надо признать, что в нашей первой игре было много позитивных моментов. Мы сохраним этот фундамент, чтобы сделать хорошую надстройку», — сказал Майерс официальному сайту НХЛ.

47 сейвов Хеллебайка помогли «Виннипегу» обыграть «Нэшвилл» в первом матче серии
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент