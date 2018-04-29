Гомоляко: сборная России исправила свои ошибки, на ЧМ-2018 всё будет хорошо

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко подвёл итоги матча Евротура Россия — Чехия (4:2).

«Мы победили, значит, мы исправили наши ошибки, которые были. Я уже говорил, что мы должны планомерно готовиться к чемпионату мира и не смотреть на игры Евротура и не ругать ребят и тренерский штаб. Подготовиться к чемпионату мира — наша задача номер один. Так получилось, что Евротур — это подготовительный этап к ЧМ. До него осталось пять дней, и мы неплохо к нему готовимся. Думаю, что у нас там всё будет хорошо», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.