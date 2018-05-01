Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира—2018

Чемпионат мира по хоккею 2018 года начнётся 4 мая в Дании. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Франции.
Расписание игр сборной России на групповом турнире:
04 мая, пятница, Россия — Франция — 17:15*
06 мая, воскресенье, Австрия — Россия — 13:15
07 мая, понедельник, Беларусь — Россия — 17:15
10 мая, четверг, Чехия — Россия — 21:15
12 мая, суббота, Россия — Швейцария — 21:15
14 мая, понедельник, Россия — Словакия — 17:15
15 мая, вторник, Россия — Швеция— 21:15
* — начало матчей указано по московскому времени
Четвертьфинальные матчи состоятся 17 мая (четверг), полуфинальные игры пройдут 19 мая (суббота), матч за третье место и финал состоятся 20 мая (воскресенье).
Полное расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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