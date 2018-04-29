19-летний нападающий Игорь Гераськин останется в «Северстали» на два сезона

19-летний форвард Игорь Гераськин принял квалификационное предложение череповецкой «Северстали» и продолжит выступление за «сталеваров» на протяжении ещё двух сезонов.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 молодой нападающий принял участие в 20 матчах, в который записал в свой актив 7 (1+6) результативных баллов при показтеле полезности «+2» и четырёх минутах штрафа. В плей-офф Гераськин сыграл четыре встречи, забросил одну шайбу и заработал две минуты штрафа при нулевом показателе полезности.