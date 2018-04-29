Сборная России стала третьей в общем зачёте Евротура, победитель – Финляндия

По итогам четырёх этапов Евротура сезона-2017/18 сборная Финляндии выиграла общий зачёт турнира, набрав 27 очков. Команда России заняла итоговое третье место, записав в свой актив 19 баллов.

Финны выиграли последний этап Евротура, Шведские хоккейные игры, что позволило упрочить им преимущество в общей таблице. Вторыми на турнире стали шведы с шестью очками. Россияне расположились на третьей позиции с четырьмя баллами. Чехи заняли последнее место, не набрав ни единого очка.

В общем зачёте вслед за финнами расположились чехи с 20 очками. Сборной России, которая одержала одну победу в шести последних матчах Евротура, удалось обогнать только шведов с их 18 очками.