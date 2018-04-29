Сборная Словакии объявила окончательный состав на ЧМ-2018

Генеральный менеджер национальной хоккейной сборной Словакии Мирослав Шатан назвал окончательный состав на чемпионат мира в Дании.

Вратари: Денис Годла («КалПа»), Марек Силиак («Комета Брно»), Патрик Рыбар («Градец Кралове»).



Защитники: Адам Яношик («Белые Тигры Либерец»), Михал Чайковски («Автомобилист»), Марек Дялога («Спарта Прага»), Мартин Феервари («ХВ-71»), Доминик Граняк («Градец Кралове»), Марио Грман («Пираты Хомутов»), Кристиан Ярош («Оттава Сенаторз»), Андрей Секера («Эдмонтон Ойлерз»).



Нападающие: Павол Скалицки («Банска Быстрица»), Мартин Бакош («Белые Тигры Либерец»), Лукаш Цингел («Градец Кралове»), Давид Бондра, Давид Буц, Патрик Свитана (все — «Попрад»), Михел Кристоф («Нитра»), Юрай Микуш («Литвинов»), Марцел Гашчак («Комета Брно»), Томаш Марцинко («Оцеларжи»), Андрей Кудрна («Спарта Прага»), Ладислав Надь, Марек Говорка (оба — «Кошице»), Томаш Юрчо («Чикаго Блэкхокс»).

Сборная Словакии сыграет в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Франции и Австрии.