Сборная Швеции назвала предварительный состав на ЧМ-2018, отцеплены 4 хоккеиста

Тренерский штаб сборной Швеции по хоккею назвал предварительный состав на предстоящий чемпионат мира, который с 4 по 20 мая пройдёт в Дании. По итогам выступления на Евротуре отцеплены четыре хоккеиста. В их число вошёл экс-нападающий «Сибири» Патрик Закриссон. Кроме того, команду покинули Эрик Бреннстрем («ХВ-71»), Аксель Юнссон Фьелльбю («Юргорден») и Якоб Нильссон («Мора»).

В предварительный состав состав сборной Швеции на ЧМ-2018 вошли следующие хоккеисты:

Вратари: Филип Густавссон («Оттава Сенаторз»), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Андерс Нильссон («Ванкувер Кэнакс»);

Защитники: Джон Клингберг («Даллас Старз»), Микаэль Викстранд («Ферьестад»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Лоуренс Пилут («ХВ-71»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Адам Альмквист («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»); Хампус Линдхольм («Анахайм Дакс»).

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Микаэль Баклунд («Калгари Флэймз»), Юхан Ларссон («Баффало Сэйбрз»), Маттиас Янмарк («Даллас Старз»), Деннис Эверберг («Нефтехимик», КХЛ), Лиас Андерссон, Мика Зибанеджад (оба – «Нью-Йорк Рейнджерс»), Джон Норман («Йокерит», КХЛ), Элиас Петтерссон («Векшё Лейкерс» ), Карл Клингберг («Цуг»), Магнус Пяаярви («Оттава Сенаторз»), Рикард Ракелль («Анахайм Дакс»), Густав Нюквист («Детройт Ред Уингз»), Якоб де ла Роз («Монреаль Канадиенс»).