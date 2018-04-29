Нападающий «Питтсбурга» Хорнквист: каждый год в плей-офф мы теряем лидеров

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хорнквист в преддверии второго матча серии плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1-0) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды, среди которых находится российский форвард Евгений Малкин.



«Команда через многое прошла в последнее время. В прошлом году мы остались в плей-офф без нашего лучшего защитника — Криса Летанга, годом ранее играли без нескольких лидеров. Были травмы в регулярном сезоне, но у нас глубокий состав. Чтобы добиться успеха, все должны сыграть в полную силу в предстоящих матчах", — сказал Хорнквист.



Второй матч серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Евгений Малкин не сыграет во втором матче серии с «Вашингтоном»