Александр Овечкин забросил седьмую шайбу в плей-офф НХЛ

Открыт счёт во втором матче серии четвертьфинала Кубка Стэнли, в котором играют «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». (1:0, идёт первый период). Счёт в серии — 0:1.

Хозяева из столицы США вышли вперёд на второй минуте встречи. Точным броском отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, для которого эта заброшенная шайба стала седьмой в текущем розыгрыше плей-офф. Российский хоккеист упрочил лидерство в списке бомбардиров клуба. На счету российского форварда теперь 11 (7+4) баллов.

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