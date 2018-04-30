Справедливо ли был отменён гол в ворота «Вашингтона»?

В третьем периоде второго матча полуфинальной серии Восточной конференции между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1 в серии) случился спорный эпизод. который во многом определил исход матча. Форвард «пингвинов» Патрик Хёрнквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брйден Холтби успел её зацепить. Шайба оказалась в районе линии ворот. Игроки «Питтсбурга» сигнализировали о взятии ворот, однако главные арбитры Крис Руни и Горд Дуайер после просмотра эпизода шайбу не засчитали, так не сумели найти повтора, который свидетельствовал бы о том, что шайба полностью пересекла линию ворот.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».

Североамериканский журналист Пит Блэкберн в своём «твиттере» выложил фото, на котором отчётливо видно, что шайба полностью побывала за линией ворот.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

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