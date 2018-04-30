Овечкин: когда «Вашингтон» показывает такую игру — нас очень тяжело остановить

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал домашнюю победу во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (4:1). Благодаря этой победе «Кэпиталз» сравняли счёт в серии (1-1).
«Я считаю, мы провели отличную игру. Игроки «Вашингтона» настраивались сегодня, можно сказать, как на войну. Очень важный матч и очень важная победа для нас.
Когда мы играем так — нас очень тяжело остановить. Всё в наших руках.
Будем разбирать игру, будем думать над тем, что нам необходимо улучшить для получения результата», — цитирует Овечкина официальный сайт лиги.
Справедливо ли был отменён гол в ворота «Вашингтона»?
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург», счёт в серии — 1-1