Овечкин: когда «Вашингтон» показывает такую игру — нас очень тяжело остановить

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал домашнюю победу во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (4:1). Благодаря этой победе «Кэпиталз» сравняли счёт в серии (1-1).

«Я считаю, мы провели отличную игру. Игроки «Вашингтона» настраивались сегодня, можно сказать, как на войну. Очень важный матч и очень важная победа для нас.

Когда мы играем так — нас очень тяжело остановить. Всё в наших руках.

Будем разбирать игру, будем думать над тем, что нам необходимо улучшить для получения результата», — цитирует Овечкина официальный сайт лиги.

Справедливо ли был отменён гол в ворота «Вашингтона»?