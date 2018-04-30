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Шайба Фиалы в овертайме принесла «Нэшвиллу» первую победу в серии с «Виннипегом»

Шайба Фиалы в овертайме принесла «Нэшвиллу» первую победу в серии с «Виннипегом»
Хоккей / НХЛ

Во втором матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и победил в овертайме — 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

Победную шайбу в начале второго овертайма забросил форвард хозяев Кевин Фиала. Дублем в составе победителей отметился Райан Джохансен, по три очка на свой счёт записали — Виктор Арвидссон (1+2) и Филип Форсберг (0+3). Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 46 бросков из 50. Лучшим в составе «Виннипега» стал Марк Шайфли, на счету которого дубль и результативная передача.

Российиский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 12 минут 29 секунд, отметившись двумя силовыми приёмами.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
30 апреля 2018, понедельник. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 4
1:2, 2:0, 1:2, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Джохансен (Форсберг, Суббэн) – 00:27 (5x5), 1:1 – Бафлин (Шайфли) – 12:47 (4x4), 1:2 – Шайфли (Штястны, Лайне) – 13:16 (5x4), 2:2 – Суббэн (Форсберг, Арвидссон) – 25:04 (5x4), 3:2 – Арвидссон (Форсберг, Эллис) – 38:41 (5x4), 3:3 – Танев (Литтл) – 45:11 (5x5), 4:3 – Джохансен (Арвидссон) – 45:45 (5x5), 4:4 – Шайфли (Уилер, Бафлин) – 58:55 (6x5), 5:4 – Фиала (Смит, Туррис) – 85:37 (5x5)
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