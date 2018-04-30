Шайба Фиалы в овертайме принесла «Нэшвиллу» первую победу в серии с «Виннипегом»

Во втором матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и победил в овертайме — 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

Победную шайбу в начале второго овертайма забросил форвард хозяев Кевин Фиала. Дублем в составе победителей отметился Райан Джохансен, по три очка на свой счёт записали — Виктор Арвидссон (1+2) и Филип Форсберг (0+3). Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне отразил 46 бросков из 50. Лучшим в составе «Виннипега» стал Марк Шайфли, на счету которого дубль и результативная передача.

Российиский защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 12 минут 29 секунд, отметившись двумя силовыми приёмами.