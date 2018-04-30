Мюррей: я разочарован решением засчитать второй гол «Вашингтона»

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал второй гол «Кэпиталз», который по мнению вратаря не должен был быть засчитан.

«Я был довольно разочарован решением засчитать второй гол. Как вратарь, ты хочешь иметь возможность делать свою работу, и когда происходит нечто подобное, ты надеешься, что соответствующее правило будет соблюдено», — приводит слова Мюррея официальный сайт лиги.

Третий матч серии состоится 2 мая в Питтсбурге.