Летанг — о хите Уилсона: все в «Питтсбурге» знают, что он делает на льду

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал силовой приём нападающего «Кэпиталз» Тома Уилсона на защитнике «Пингвинз» Брайане Дюмулине, в результате которого один из ключевых игроков «Питтсбурга» не смог продолжить матч.

«Мы все знаем, что Уилсон есть и что он делает на льду. У меня нет комментариев по этому эпизоду. «Питтсбург» ожидал подобного», — цитирует Летанга Pens Inside Scoop.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.