Уилсон: это моя работа, не понимаю, как можно было сыграть по-другому

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон после победы во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1) прокомментировал свой силовой приём на защитнике «Пингвинз» Брайане Дюмулине, в результате которого один из ключевых игроков «Питтсбурга» не смог продолжить матч.

«Тяжёлое столкновение. Я ни в коем случае не старался попасть ему в голову. Я просто катился и пытался выполнить свою работу, к сожалению, произошло вот такое столкновение. Я несколько раз пересмотрел эпизод и не понимаю, что можно было сделать по-другому. Мне нужно проанализировать этот момент ещё раз. Очевидно, что вы никогда не хотите нанести травму сопернику. Дисквалификация? Надеюсь, что Брайану будет лучше, тогда посмотрим, что случится», — цитирует Уилсона Washington Post.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.