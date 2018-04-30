Кросби: уверен, что лига примет верное решение, учитывая репутацию Уилсона

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал силовой приём нападающего «Кэпиталз» Тома Уилсона на защитнике «Пингвинз» Брайане Дюмулине, в результате которого один из ключевых игроков «Питтсбурга» не смог продолжить матч.

«Это была атака в область головы и шеи. Я имею в виду, что сначала удар пришёлся в голову. Уверен, что лига примет верное решение, учитывая репутацию Уилсона и то, как он играет», — цитирует Кросби Pens Inside Scoop.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.