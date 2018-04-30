Россияне в плей-офф НХЛ: Александр Овечкин делит 2-е место в зачёте снайперов

Завершён очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил седьмую шайбу в Кубке Стэнли-2018. Российский форвард вместе c нападающими «Питтсбург Пингвинз» Джейком Гюнцелем и Сидни Кросби делит второе место в зачёте снайперов, отставая на один точный бросок от форварда «Виннипег Джетс» Марка Шайфли. Центральный форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Центральный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил третий матч подряд из-за травмы.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|4
|4
|0
|-
|18.28
|1-1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|4
|0
|0
|0
|44%
|19.07
|1-1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|3
|0
|3
|-
|22.17
|1-1