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Россияне в плей-офф НХЛ: Александр Овечкин делит 2-е место в зачёте снайперов

Россияне в плей-офф НХЛ: Александр Овечкин делит 2-е место в зачёте снайперов
Хоккей / НХЛ

Завершён очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил седьмую шайбу в Кубке Стэнли-2018. Российский форвард вместе c нападающими «Питтсбург Пингвинз» Джейком Гюнцелем и Сидни Кросби делит второе место в зачёте снайперов, отставая на один точный бросок от форварда «Виннипег Джетс» Марка Шайфли. Центральный форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Центральный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил третий матч подряд из-за травмы.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10440-18.281-1
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0+1400044%19.071-1
Орлов (з)«Вашингтон»0+002303-22.171-1
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