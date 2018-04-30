Россияне в плей-офф НХЛ: Александр Овечкин делит 2-е место в зачёте снайперов

Завершён очередной игровой день плей-офф Национальной хоккейной лиги. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил седьмую шайбу в Кубке Стэнли-2018. Российский форвард вместе c нападающими «Питтсбург Пингвинз» Джейком Гюнцелем и Сидни Кросби делит второе место в зачёте снайперов, отставая на один точный бросок от форварда «Виннипег Джетс» Марка Шайфли. Центральный форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Центральный нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил третий матч подряд из-за травмы.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 +1 0 4 4 0 - 18.28 1-1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 +1 4 0 0 0 44% 19.07 1-1 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 2 3 0 3 - 22.17 1-1