Холтби: знаем, что можем выиграть любой матч, несмотря на обстоятельства

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби после победы во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1) ответил на вопрос журналиста, что существовал риск начать серию с двух поражений на домашнем льду. Канадский вратарь отразил 32 броска и был признан лучшим игроком матча.

«Не понимаю вашего вопроса. «Вашингтон» уверен в себе и знает, что может выиграть любой матч, вне зависимости от любых обстоятельств. Мы сосредотачиваемся на той задаче, которая у нас есть. Сегодня этой задачей была игра под номером два. Игра №1 была уже давным-давно», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.