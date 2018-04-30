Александр Овечкин вышел на 5-е место по очкам в Кубке Стэнли среди россиян

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил— 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче уже на второй минуте первого периода. 32-летний российский нападающий набрал 101-е очко за карьеру в 105 матчах Кубка Стэнли. Овечкин вышел на пятое место в НХЛ по очкам в плей-офф среди российских игров, побив результат Алексея Ковалёва (100 баллов в 123 играх).

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Российский рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 играх), второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (162 балла в 154 матчах), топ-3 замыкает Сергей Зубов — 117 очков в 164 встречах. На четвёртом месте располагается Павел Дацюк с 113 очками в 157 матчах.