Фанат «Нэшвилла» во время матча с «Виннипегом» пил пиво с сома

Во втором матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Виннипег Джетс» и победил в овертайме — 5:4 (1:2, 2:0, 1:2, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

Во время матча любопытный эпизод произошёл на трибунах «Бриджстоун-арены». Болельщик «Нэшвилла» пил пиво, которое струёй стекало с сома.

Видео момента можно посмотреть в официальном «твиттере» Йана Макларена.

Напомним, что в Нэшвилле существует традиция бросать на лёд сомов. Она появилась в 2003 году, когда команда впервые пробилась в плей-офф. Вероятно, болельщики команды взяли в пример «Детройт Ред Уинз», фанаты которого в играх на вылет бросают на лёд осьминогов.