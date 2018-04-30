Генменеджер «Рейнджерс» подтвердил интерес клуба к Илье Ковальчуку

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон подтвердил интерес к форварду СКА Илье Ковальчуку. По словам Гортона, клуб контактировал с агентом Джеем Гроссманом, который ведёт дела 35-летнего россиянина.

«Мы связывались с ним. Справедливости ради, стоит сказать, что в будущем мы ещё раз рассмотрим этот вопрос. Посмотрим, что произойдёт», – цитирует Гортона Джон Шэннон.

В начале апреля сообщалось, что Ковальчук договорился о контракте с «Рейнджерс» на $ 6 млн. Переход может состояться 1 июля – в день открытия рынка свободных агентов в НХЛ.