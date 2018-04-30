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Шульц: потеря Дюмулина — это тяжёлый удар, он играет в ключевые моменты матчей

Шульц: потеря Дюмулина — это тяжёлый удар, он играет в ключевые моменты матчей
Хоккей / НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Джастин Шульц после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал травму своего партнёра Брайана Дюмулина, который получил повреждение в результате силового приёма нападающего «Кэпиталз» Тома Уилсона.

«Это тяжёлый удар. Каждый раз, когда вы остаётесь играть в пять защитников, это всегда сложно, особенно если вы теряете Дюмо. Он является важнейшей частью нашей обороны, потому что играет против ведущих звеньев соперника в ключевые моменты матчей», — цитирует Шульца Pens Inside Scoop.

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон нанёс травму Брайану Дюмулину
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